МО: Выгодные высоты вокруг села Талыш были очищены от врага- ВИДЕО

Большое количество сил противника было уничтожены

Несколько выгодных высот вокруг села Талыш было очищено от оккупационных сил, противник понес большие потери, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской Армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха.

Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению с рубежей, которые пытался удержать.