МО: Тяжелое вооружение противника уничтожается с воздуха и на земле

«Операции будут продолжаться, и единственный способ завершить их – освободить все наши земли от оккупации, чтобы на наших территориях не осталось ни одного вооруженного врага». Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, все операции проводятся на территории Азербайджана: «У нас нет никаких целей в Республике Армения. Все наши цели — это вражеские подразделения с оружием в руках и легитимные военные объекты противника, против которых мы продолжаем наши операции с воздуха и на земле», — сказал Эйвазов.

«Мы информируем как свою общественность, так и международное сообщество об операциях, ежедневно публикуя соответствующие видеокадры», — сказал представитель МО.