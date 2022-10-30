Специалисты министерства обороны РФ совместно с представителями других госведомств установили, что атаковавшие Севастополь беспилотники были запущены с побережья в районе города Одесса. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

В ведомстве уточнили, что на беспилотниках были установлены навигационные модули канадского производства.

«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», — говорится в сообщении.

Координаты движения одного из дронов свидетельствуют о том, что он был запущен в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море, добавили в ведомстве. Специалисты министерства полагают, что он мог стартовать с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских морских портов.