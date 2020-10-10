МО: Новость об обстреле населенных пунктов Кафана – очередная провокация

Сообщение министерства обороны Армении о якобы нанесении дронами Азербайджанской Армии ударов по населенным пунктам Ерицванк и Арцваник Кафанского района Армении является ложью и очередной провокацией противника.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Минобороны Азербайджана категорически опровергает эту новость. В очередной раз сообщаем, что Азербайджанская Армия не открывала и не открывает огонь ни по одному объекту на территории Армении. Распространяемые противником новости такого типа – целенаправленная провокация», — подчеркнули в министерстве.