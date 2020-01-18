Многовариантный транзит

Даже то, что ожидаешь чаще всего, случается неожиданно или совсем не в том виде, который прогнозировался и предсказывался. Так и случилось в России после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Это обращение состоит из двух неравных по времени и содержанию частей. В социальной сфере произошла раздача пряников в виде завтраков для школьников и увеличения материнского капитала. Действия насквозь популистские и связаны с попытками хоть как-то затормозить постоянное снижение личного рейтинга Путина.

Налицо провал с национальными проектами. Их выполнение в обозначенные сроки не представляется возможным. Об этом говорилось довольно давно и многие связывали политическое будущее правительства Дмитрия Медведева именно с нереализованностью национальных проектов и выполнением майских указов Путина. Отсюда делались выводы, что нынешний кабинет долго не продержится, и его принесут в жертву будущим политическим изменениям в связи с транзитом власти.

В декабре ожидался буквально разнос на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Однако ничего подобного не произошло. Поговорили в позитивном ключе и все успокоились. Как оказалось, совершенно напрасно. Просто calm before the storm — затишье перед бурей.

Предложения Путина по конституционным изменениям есть не что иное, как юридически и политически оформленный транзит власти. В этом смысле отставка кабинета выглядит технической деталью, хоть и несет в себе значительную, в том числе административную нагрузку.

Из сказанного и предложенного российским президентом следует первый и важный аспект. На следующий срок Путин не пойдет, пусть и не прямо, но он об этом сказал. Много строилось гипотез и прогнозов на этот счет, но теперь наступила некоторая определенность.

Следующий важный международный аспект. Глубокая интеграция или поглощение Беларуси, по крайней мере, откладывается. Скорее всего, до греческих календ, то есть снимается с повестки дня на обозримую перспективу. Сопротивление и несговорчивость бацьки Лукашенко привела к тому, что возня с ним под видом интеграции занимала слишком много времени и с неоднозначной перспективой. Раз нет нового государства России и Беларуси, то и не быть Путину его президентом. Пришлось обратиться к другим сценариям и вариантам.

Интересно отметить, что скоропалительность отставки правительства говорит о том, что окончательный вариант не выбран и идет его поиск. Отсюда неясности и недомолвки в послании Путина.

Вроде бы выбрано некоторое подобие казахстанской модели. Для этого создается и вводится в конституцию в систему исполнительной власти Государственный совет. Логично предположить, что его председателем будет Путин и тем самым он отойдет от непосредственного управления экономикой и текущими делами, передав это правительству и в какой-то мере двум палатам Федерального собрания. Внешне анонсирован переход от президентской к парламентско-президентской системе государственного устройства.

Похоже, что до конца процесс транзита не выстроен и это задача ближайшего времени. Вариантов несколько, некоторые были обозначены в послании, но без конкретизации.

Проблема в том, что сознательно делится вертикаль власти. Сейчас в ней все исходит от одного человека и администрации президента как аппарата управления и реализации исходящих от первого лица указаний. Остальные части исполнительной власти, а также две палаты парламента не более чем придаток к этой вертикали. Теперь же ситуация должна поменяться.

Во-первых, передача некоторых полномочий по формированию персонального состава правительства и некоторое снижение роли президента есть первая деформация вертикали. Пока есть Путин, это носит относительный характер, но положение может измениться.

В-вторых. Новая структура — Государственный совет будет иметь определенные полномочия, иначе не стоило огород городить. Легко предположить некоторый параллелизм властных структур на этой основе. Добавим к этому уже существующий Совет безопасности, куда выводится Медведев на пока несуществующую должность заместителя председателя. Фраза Путина, что председателем Совета является президент, в значительной мере определяет аппаратный вес Медведева в новом качестве.

В системе исполнительной власти появляется несколько центров управления и принятия решений, об администрации президента пока не говорим, но имеем в виду, и какая здесь с учетом исторических и конкретных российских условий вертикаль власти. Все это очень напоминает специально вводимый управляемый хаос.

В-третьих. Как следствие из предыдущего определяется и будущая роль Путина. В условиях некоторого управленческого хаоса, строго дозированного и выверенного, он будет выступать арбитром между конкурентами и параллельными правительственными и другими структурами. Он всегда к этому стремился, но теперь настал момент реализовать подобные намерения.

Важно отметить международную часть послания. Строго говоря, граница между ними довольно условная. Тем не менее, декларирование и введение в конституцию преимущества российских законов перед международными имеет далеко идущие последствия, как для внутренней жизни страны, так и в международном аспекте.

Ясно, что ничего хорошего гражданам России подобные новшества, хотя, что в них нового, не обещают. Под невыполнение своих международных обязательств подводится юридическая база. В том числе и под игнорирование решений международных судебных инстанций. Тем самым граждане России могут быть лишены последней надежды на юридическую защиту, в частности, в европейских судах. Это еще один шаг к закрытию страны, что является следствием продолжения нынешней внешней политики.

Есть некоторая проблема. Верховенство международных законов перед российскими записано в статье 15 конституции и она не может быть изменена в результате простого референдума. Как отметил российский политолог Глеб Павловский, «Этот пункт находится в защищенных разделах конституции, которые не подлежат изменениям постановлениями Федерального собрания. Он требует созыва Конституционной ассамблеи». Дело в том, что закона о Конституционной ассамблее нет. Как ее собрать, порядок ее работы не отработан и в свою очередь она должна быть введена в конституцию. Как это сделать пока неизвестно.

На этот раз обошлось без демонстрации мультфильмов по новейшим системам оружия, но об их разработке Путин упомянул. Было бы странно, если бы он обошел эту тему. При общем неустройстве государства гражданам рассказывают, что броня крепка и ракеты очень быстры. По мысли пропагандистов такие сентенции должны не просто успокоить народ, но дать толчок росту рейтинга Путина.

При всех объявленных и других переменах без изменения остается курс на внешнеполитическую экспансию. Она оказывается в последнее время не слишком успешной, но это не тема послания. Кто же говорит о недочетах, когда все хорошо и только стоит изменить конституцию.

Как известно, черт скрыт в деталях. И к начавшемуся транзиту власти в России это относится в полной мере. Как считает Глеб Павловский, «То, что мы услышали сегодня — это никакая не парламентская система, это лишь изменение формы манипуляции, которая не будет работать без Путина. Это слабая и недееспособная идея для передачи власти. Гораздо разумнее было бы вернуться к конституционному распределению полномочий или создать какую-то новую схему. Но, ни того, ни другого никто не предлагает».

В этом и опасность для соседей России. Выстраиваемая система без Путина не работает, а он не вечный. Возникший хаос может иметь непредсказуемые последствия. И к этому нужно готовиться, чтобы не оказаться под лавиной разрушения государства российского.