Многотысячная акция противников искусственного оплодотворения прошла в Париже

Жители Франции, выступающие против предоставления свободного доступа к технологиям искусственного и экстракорпорального оплодотворения для однополых пар, вышли в воскресенье на улицы Парижа. Прямую трансляцию марша и последовавшего за ним митинга вела общественная организация La Manif pour Tous («Манифестация для всех»).

Маршрут колонны пролегал от площади Сопротивления в направлении Парижской оперы. Как сообщает Agence France-Presse, в шествии приняли участие десятки тысяч человек. Официальные данные о численности пока не предоставили ни организаторы, ни МВД.

Участники шествия разошлись во взглядах на проблему: одни считают, что искусственное оплодотворение следует запретить совсем, другие же допускают подобную процедуру, но лишь при наличии официального подтверждения брака между мужчиной и женщиной. «Мы защищаем концепцию натуральной семьи. Нас же хотят заставить поверить, что сексуальной принадлежности как таковой не существует», — заявил один из участников акции.

Участники марша под общим девизом «Вперед, дети!» (Marchons enfants!) дошли до финальной точки маршрута, заполнив не только площадь перед зданием оперы, но и прилегающие улицы. Ораторы, по очереди выступившие со сцены на площади, подчеркнули необходимость сохранения традиционной семьи как неотъемлемой части воспитания детей. Некоторые призвали упростить процедуру искусственного оплодотворения для традиционных пар, «которым приходится ждать до двух лет», пока власти проведут необходимые проверки в их отношении.

Незадолго до начала марша рядом с Лувром прошла контр-манифестация сторонников свободного доступа к соответствующей процедуре, в том числе для секс-меньшинств. Информации о ее численности и продолжительности нет.

Во вторник Сенат (верхняя палата Франции) рассмотрит законопроект о биоэтике, одним из положений которого является разрешение процедуры искусственного и экстракорпорального оплодотворения для однополых пар и одиноких людей. К настоящему моменту это, как и использование биоматериала мертвого донора, запрещено. В соответствии с нынешним законодательством семейная пара должна состоять в браке не менее двух лет, прежде чем получить доступ к данной процедуре.(ТАСС)