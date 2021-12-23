Есть такой анекдот. Боксера спрашивают:

— Зачем вам нужна голова?

– Ну, чтобы от ударов уворачиваться…

– А еще?

– «А еще… Я в нее ем!».

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, судя по сведениям из открытых источников, боксером не был никогда, хотя природа наделила его высоким ростом и длинными руками. Не знаю, насколько выиграл отечественный бокс от того, что он не заинтересовал Гудрата-муаллима. Но то, что в ММ он выполняет функцию скорее комичного персонажа, чем генератора ценных идей — это однозначный факт.

Сразу скажу, что Гасангулиев совершил, казалось бы, невозможное. Он умудрился переплюнуть двух своих коллег по парламенту, отличавшихся поистине запоминающимися перлами — Сиявуша Новрузова с его «котлетами Молотова» и Эльмана Насирова, рассказывающего о правилах передвижения в окопах для армянских военнослужащих.

Не скажу, что это со стороны Гудрата-бея подвиг, хотя что-то героическое в этом все же есть. Причем, он не останавливается, радуя людей, обладающих чувством юмора, все новыми поводами для оценки помета его фантазии. Именно помета, ибо полетом там и не пахнет.

Сомневающимся хочу напомнить, что сравнительно недавно этот псевдо-оппозиционер, лидер Партии единого народного фронта Азербайджана, предложил перенести столицу Азербайджана в Агдам. Да, в ту самую «Кавказскую Хиросиму», которая только недавно была очищена от мин, в которой нет ни одного целого здания. Этого предложения Гасангулиева было достаточно, чтобы обеспокоиться состоянием его здоровья. Но в том и состоит проблема, что «Остапа понесло».

В ходе недавнего обсуждения нового законопроекта «О туризме» он предложил разрешить в Азербайджане открытие казино. Причем, в том числе на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях нашей страны. В отечественных СМИ уже были опубликованы статьи, авторы которых напоминали этому парламентарию, что еще в 1996 году были введены отраслевые ограничения, усиливающие контроль гемблинг-операций. А спустя два года Гражданский Кодекс официально запретил игорный бизнес в Азербайджане, кроме проведения государственных лотерей.

Но разве такая «мелочь» может остановить политического увальня? Конечно же, нет. Он упорствует в своем заблуждении. «Сегодня Карабах нуждается в больших деньгах. Наши шехиды проливали там кровь, чтобы люди там ели, пили и веселились. Если там будут открыты казино, то придут и инвестиции, будут приезжать туристы, что будет способствовать развитию региона», — заявил Гасангулиев.

Безусловно, восстановление освобожденных территорий является задачей первостепенной важности. Это очень затратное дело. Но разве остальные азербайджанские регионы не добились развития без открытия казино? Добились. Кстати, забавно было бы посмотреть на то, как депутат Гасангулиев предложит открыть казино, скажем, главе НАР Васифу Талыбову. Предположу, что Гудрат-бей не самоубийца, потому не рискнет такое озвучивать.

При этом, он уже сказал то, чему наиболее деликатное название нелепица. Делом депутатов ММ, а Гасангулиев, играя роль псевдо-оппозиционера и закрывая определенную квоту, как раз и является парламентарием, является законотворчество. В ММ должны предлагать и принимать законы, которые улучшат ситуацию в той или иной сфере, в том числе и в сфере туризма. А что делает Гудрат-бей? Он рассуждает, как мелкий лавочник.

Инвестиции в страну привлекаются иначе — независимой судебной системой, равенством всех перед законом, защищенностью бизнеса, привлекательной программой кредитования малого и среднего бизнеса, высоким уровнем доходов населения. Кроме того, всем потенциальным игрокам в казино до Азербайджана нужно будет добраться. Не на ишаках они это делать будут, предположу, а на самолетах. И тут их ждет первый большой «сюрприз». Цены на авиабилеты в нашу страны такие, что можно остаться без штанов, не посещая казино.

Но вместо того, чтобы возвысить свой голос против этого явления, Гасангулиев делает кощунственное заявление. Наши шехиды умирали на войне для того, чтобы азербайджанцы смогли вернуться на родную землю, в дома своих предков. Они погибали, сражаясь за Родину, а не за открытие казино! Да, государство должно сделать жизнь на освобожденных территориях максимально комфортной. Но, говоря словами азербайджанской пословицы, разве утро не наступало, когда петух не кукарекал?! Разве нельзя добиться процветания освобожденных территорий, да и всего Азербайджана, без открытия казино?! Как-то же умудрился Азербайджан стать ведущим государством Южного Кавказа, не открывая игорных заведений.

Странно, что Гудрат Гасангулиев этого не понимает или делает вид, что не понимает. Понятно, что он вполне мог озвучивать не свою инициативу, а мечту одного чрезвычайно важного отечественного министра-олигарха, но всему должен быть предел. Даже цинизму этого депутата ММ. Его вообще стало слишком много в последнее время. Он уже и теологом заделался, рассуждая о том, насколько правильно называть мусульманами тех, кто потребляет алкоголь. Плюс, он уже и в моралисты подался.

«В психологии нашего общества сложилось такое убеждение, что если парень и девушка пару раз встретились, то теперь они обязаны пожениться. Нам нужно избегать такого подхода», — сказал он, выступая в среду на мероприятии на тему семейных отношений. По мнению депутата, молодым людям не стоит торопиться с заключением брака, создавать семью нужно только хорошо узнав друг друга.

«Не стоит жениться и всю жизнь жить в несчастье ради чего-то», — сказал Гудрат Гасангулиев, отметив, что элита должна двигать общество вперед. Откуда ему, носителю весьма специфической морали, знать о функциях элиты, вопрос открытый. Да и рассуждать о психологии всего общества, которое состоит из людей разных национальностей, социального статуса, политических взглядов, уровня образованности, просто нелепо.

Это я к тому, что каждый случай взаимоотношений, которые могут привести, а могут и не привести к браку, индивидуален и уникален. Подходить шаблонно к столь большой проблеме, просто нельзя. Плюс, обязанность депутатов, повторюсь, законы принимать. В том числе и облегчающие жизнь отечественной молодежи. Но Гудрат-бей снова полез не в ту степь. Еще немного, и он начнет рассуждать о вреде или пользе добрачных сексуальных отношений сквозь призму предложения открыть казино. Лично я этому не удивлюсь. Ибо уже больно часто в последнее время Гасангулиев стал напоминать боксера из указанного выше анекдота.