Mitsubishi приостанавливает поставки новых моделей в Европу

Японский концерн Mitsubishi Motors решил заморозить внедрение своих новых моделей на европейский рынок. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте концерна.

При этом продажа и обслуживание представленных ранее в этом регионе моделей будут продолжены.

Кроме того, Mitsubishi Motors отчитался о чистом убытке за первый квартал 2020 финансового года (1 апреля — 30 июня) в размере около 176 млрд иен (около $1,6 млрд). По данным агентства Kyodo, концерн потерял деньги из-за снижения продаж из-за коронавируса нового типа.

Mitsubishi Motors также опубликовал прогноз, согласно которому операционные убытки концерна в 2020 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) составят 140 млрд иен (около $1,3 млрд). При этом чистый убыток акционеров материнской компании Mitsubishi Motors достигнет за этот период 360 млрд иен (около $3,4 млрд). Между тем автопроизводитель рассчитывает, что спрос в этой сфере «постепенно восстановится ко второй половине [текущего] финансового года».