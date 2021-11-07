Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи и призвала к диалогу для ослабления политического напряжения, следует из заявления организации.
Ранее в Багдаде в районе особо охраняемой «Зеленой зоны» прошли протесты недовольных результатами парламентских выборов. Демонстранты закидывали камнями полицию, стражи порядка стреляли в воздух. По данным минздрава Ирака, в столкновениях пострадали более 120 человек. СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
«Миссия ООН в Ираке решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Мустафу аль-Каземи. Нельзя допустить, чтобы терроризм, насилие, незаконные действия подрывали стабильность Ирака и демократические процессы, происходящие в стране», — говорится в заявлении миссии, опубликованном в Twitter.