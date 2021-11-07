Ранее в Багдаде в районе особо охраняемой «Зеленой зоны» прошли протесты недовольных результатами парламентских выборов. Демонстранты закидывали камнями полицию, стражи порядка стреляли в воздух. По данным минздрава Ирака, в столкновениях пострадали более 120 человек. СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.