Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе.

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в понедельник в своем Twitter. Гросси также добавил, что «необходимо защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».

На странице самого МАГАТЭ в Twitter указывается ряд задач, которые предстоит выполнить участникам миссии на ЗАЭС. В частности, речь идет об оценке физического ущерба, нанесенного станции, определении работоспособности систем безопасности и охраны объекта. Специалистам под руководством Гросси нужно будет также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.