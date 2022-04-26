Миссия экспертов по физической ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник прибудет на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). Об этом сообщили в понедельник в МАГАТЭ.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сегодня едет в Украину, чтобы возглавить первую полноценную миссию экспертов МАГАТЭ по оказанию помощи этой стране. Группа прибудет на Чернобыльскую атомную электростанцию во вторник, чтобы доставить оборудование, провести радиологические измерения и восстановить системы мониторинга гарантий», — говорится в заявлении организации.

22 апреля пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что Гросси возглавит миссию экспертов агентства, которая отправится на ЧАЭС для предотвращения угрозы ядерного инцидента из-за войны в этой стране.

Гросси посещал Украину 29-31 марта для начала миссии агентства по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов. Угроза распространения радиации в Украине в настоящее время не зафиксирована. (ТАСС)