Мировых запасов пшеницы на конец 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель.

Как передает ТАСС, об этом говорится в прогнозе российской компании «Совэкон», специализирующейся на изучении аграрных рынков.

«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022-2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007-2008 году», — говорится в сообщении.

Трудности, в частности, вызваны тем, что многие малые и средние компании — экспортеры российского зерна, не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, оказались отрезанными от мирового рынка зерна, пояснил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В этом сезоне (до 1 июля), по предварительным расчетам, на мировой рынок не будет поставлено около 2-3 млн тонн российского зерна. «В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», — добавил Зернин.

Эксперт считает, что для исправления ситуации необходимы срочные меры, в первую очередь со стороны таких международных организаций, как ООН и ФАО. Они могли бы поспособствовать снятию незримых барьеров на пути российской сельхозпродукции, с целью избежать перебоев с ее поставкой нуждающимся странам. «К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», — пояснил он.

Также для решения проблемы может быть создан региональный рынок для экспорта зерна на фоне существующих ограничений, отметил Зернин. У такого рынка были бы свои клиринговые валюты, инструменты торгового финансирования, правила торговли и разрешения споров.