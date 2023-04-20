Потребление сахара в мире растет из года в год. При этом снижаются поставки этого продукта из Бразилии, Индии, Пакистана, Таиланда. По сообщению Bloomberg, индийские заводы из-за подорожания нефти могут направить больше тростникового сырья на производство этанола. Бразилия также пускает немалую часть сырья на изготовление этанола, пытаясь снизить зависимость от поставок углеводородов. Экспорт сахара из России ограничен, и это тоже надо учитывать. Все это сказывается на мировых ценах на сахар. Свою лепту вносит и изменение климата, из-за которого падает урожайность сахарного тростника. Пандемия и непростая геополитическая ситуация также способствовали росту стоимости этого продукта. Стоимость фьючерсов на белый сахар на лондонской бирже выросла на 4,7 процента, до 705,5 доллара за тонну, что является максимальным уровнем с 2011 года. А значит, можно ожидать нового витка подорожания из-за повышения стоимости выпечки, конфет, сладких напитков и др.

Азербайджан, как известно, зависит от импорта многих продуктов питания и сахар – не исключение. В республике выращивают сахарную свеклу, и в прошлом году в республике было собрано 210,014 тыс. тонн этой культуры, что почти на 9,6% больше показателя 2021 года. Но это все равно весьма скромная цифра. Если сравнить с 2017 годом, то тогда было произведено 410 тысяч тонн сахарной свеклы, после чего пошел заметный спад. Чтобы стимулировать фермеров выращивать данную культуру, в 2023 году они могут рассчитывать на субсидию в размере 18 манатов ($10,6) за тонну собранной продукции (в 2022 г. субсидия была равна 12 манатам за тонну). В прошлом году согласно данным Государственного комитета по статистике в январе-ноябре в Азербайджан импортировано 297,332 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 9,8%) на сумму $160 млн 853,6 тыс. (рост на 25,5%). Отметим, что иностранное сырье и сахар завозятся в страну, а здесь перерабатываются или лишь расфасовываются и реализуются на рынке под местными брендами. Естественно, при таком положении дел возникает вопрос, как скажется подорожание этого продукта на мировом рынке на нашей стране?

Экономист Рауф Гараев отметил в беседе с #, что наша страна по производству сахарной свеклы находится позади многих стран бывшего СССР, в частности России, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы. По его словам, лучше всего ситуация с посевами сахарной свеклы в республике обстоит в Товузском и Гаджигабульском районах, первый – стабильно один из лидеров. Неплохо обстоят дела в Горно-Ширванском и Шеки-Загатальском экономических регионах, тогда как в ряде других – все в этой отрасли печально. По его мнению, в том, что страна не может нарастить объемы производства, виновато неправильное планирование, большие затраты на выращивание, и как результат – высокая себестоимость.

«Так, некоторые задействованные в данном сегменте утверждают, что выгоднее закупать сахар-сырец и белый сахар, нежели производить самим. Но я так не считаю: таким образом мы сохраняем зависимость от других стран. И подорожание сахара на мировом рынке, естественно, скажется на стоимости сахара в Азербайджане. Другой вопрос – насколько. Не думаю, что подорожание будет существенным, так как у нас все-таки есть собственное производство», – поделился он.

Экономист Эюб Керимли заявил, что так как наш внутренний рынок сильно зависит от импорта сахара, происходящее на мировом рынке не может не сказаться на стоимости этого продукта в Азербайджане:

«Порядка 92% потребляемого сахара мы импортируем, а это около 300 тысяч тонн в год. Страна производит всего порядка 18 тысяч тонн сахара ежегодно. В основном, Азербайджан импортирует этот товар из Бразилии, остальное приходится на Мексику и Россию. Конечно, подорожание сахара в мире не сразу отразится на Азербайджане, так как у нас есть внутренние запасы данного продукта. К тому же, сделки по покупке -продаже совершаются на несколько месяцев вперед. Тут все зависит от того, как долго сохранится высокая стоимость сахара в мире.

В республике действует сахарный завод в Имишли – крупнейший в регионе, но не хватает собственного сырья для производства сахара. В республике мало посевных площадей под сахарную свеклу. У нас неподходящие климатические условия для выращивания этой культуры и не думаю, что это будет действительно рентабельный бизнес».