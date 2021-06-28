Мировые цены на нефть немного снижаются в понедельник утром в рамках коррекции после активного роста на прошедшей неделе. Как передает Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,15%, до 75,27 доллара, августовских фьючерсов – на 0,12%, до 76,09 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,01%, до 74,04 доллара за баррель.

В понедельник котировки нефти перешли к коррекционному снижению. По итогам прошлой недели стоимость этого сырья марки Brent выросла на 3,4%, а WTI – на 3,6%. Такой активный рост был обусловлен возрождающимся спросом на нефть.

В дальнейшем внимание нефтяных трейдеров будет направлено на заседание ОПЕК+, которое пройдет в четверг, 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу, в то же время аналитики считают, что увеличение не будет большим.

«В то время как ОПЕК+, вероятно, увеличит добычу чуть больше, чем на 550 тысяч баррелей в день, показатель вряд ли значительно превысит этот уровень. ОПЕК+ не хотел бы ставить под угрозу ралли (нефти), и Саудовская Аравия, похоже, по-прежнему придерживается осторожного курса в отношении восстановления спроса», — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).