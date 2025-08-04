Западные лидеры осудили опубликованные на минувшей неделе видео с истощенными израильскими заложниками в Газе. Красный Крест призвал предоставить доступ ко всем оставшимся в плену. В ответ ХАМАС заявил, что готов доставить заложникам помощь, если Израиль выполнит определенные условия.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «кадры заложников, выставленных на показ в пропагандистских целях, вызывают отвращение», и что заложников необходимо освободить «без каких-либо условий».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он «потрясен» этими кадрами, добавив, что освобождение всех заложников является обязательным условием для прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ХАМАС «воплощением крайней жестокости», и отметил, что Франция продолжает неустанно работать над освобождением заложников, восстановлением прекращения огня и обеспечением доставки гуманитарной помощи в Газу.

Он сказал, что эти усилия должны сопровождаться политическим урегулированием, с решением о создании двух государств, «где Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире». Франция недавно объявила о своем намерении признать палестинское государство наряду с Канадой и Великобританией при определенных условиях. Израиль решительно осудил эти шаги.

Эти заявления прозвучали после того, как в четверг палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовал видео с истощенным и плачущим Ромом Браславски, а в субботу ХАМАС обнародовал кадры с истощенным Эвиатаром Давидом.

На одном из видео Браславски плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три «крошки фалафеля». Он говорит, что не может стоять и ходить и «находится на грани смерти».