Западные лидеры осудили опубликованные на минувшей неделе видео с истощенными израильскими заложниками в Газе. Красный Крест призвал предоставить доступ ко всем оставшимся в плену. В ответ ХАМАС заявил, что готов доставить заложникам помощь, если Израиль выполнит определенные условия.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «кадры заложников, выставленных на показ в пропагандистских целях, вызывают отвращение», и что заложников необходимо освободить «без каких-либо условий».
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он «потрясен» этими кадрами, добавив, что освобождение всех заложников является обязательным условием для прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ХАМАС «воплощением крайней жестокости», и отметил, что Франция продолжает неустанно работать над освобождением заложников, восстановлением прекращения огня и обеспечением доставки гуманитарной помощи в Газу.
Он сказал, что эти усилия должны сопровождаться политическим урегулированием, с решением о создании двух государств, «где Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире». Франция недавно объявила о своем намерении признать палестинское государство наряду с Канадой и Великобританией при определенных условиях. Израиль решительно осудил эти шаги.
Эти заявления прозвучали после того, как в четверг палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовал видео с истощенным и плачущим Ромом Браславски, а в субботу ХАМАС обнародовал кадры с истощенным Эвиатаром Давидом.
На одном из видео Браславски плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три «крошки фалафеля». Он говорит, что не может стоять и ходить и «находится на грани смерти».
Во втором видео Давид говорит: «Я не ел несколько дней… Еле достал питьевую воду», и видно, как он копает яму, по его словам, — собственную могилу.
Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.
Браславски, которому 21 год, и 24-летний Давид были похищены на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС.
По данным Израиля, в Газе остается 49 заложников из 251, захваченных в ходе нападения ХАМАС. Считается, что как минимум 27 их них уже мертвы. ХАМАС до сих пор не допускает гуманитарные организации к заложникам, и семьи практически не имеют информации об их состоянии. (bbc.com)