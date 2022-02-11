Канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Белого дома Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуацию вокруг Украины.

Как передает ТАСС, об этом написал в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

«Союзники полны решимости вместе ввести быстрые и основательные санкции против России, если будет очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Все дипломатические усилия нацелены на то, чтобы склонить Москву к деэскалации», — говорится в сообщении.

Хебештрайт охарактеризовал разговор как «важный обмен мнениями по очень и очень важной» ситуации.