В Эстонии заявили об отсутствии необходимости учить русский язык детям

Эстонским детям не следует учить русский язык, так как Россия является недружественной страной. Такое мнение в статье для издания Postimees выразил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги.

По его словам, в Эстонии существует один государственный язык — эстонский, никаких перспектив для изучения русского языка также нет, ведь РФ плохо относится к Эстонии, по мнению журналиста, в том числе постоянно угрожает.

Также Хыбемяги добавил, что после окончания школы детям нет нужды разговаривать на русском и читать в оригинале русских классиков, например, Тургенева и Гоголя, так как существуют хорошие переводы на эстонский.

1 декабря посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

4 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике — этот апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски (iz.ru)