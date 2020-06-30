Минздрав вернули к борьбе с коронавирусом, а Парвиз Абубекиров в своем амплуа

6 февраля 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Что опаснее: коронавирус или молчание Парвиза Абубекирова?». Хотим отметить, что в феврале 2020 года пандемия коронавируса только начала распространяться в нашей стране.

По мнению журналистов, пресс-служба Министерства здравоохранения во главе с Парвизом Абубекировым обязана обеспечивать общественность исчерпывающей информацией, способной предотвратить распространение паники. Однако, по словам журналистов, пресс-служба Минздрава предпочла молчание. Все попытки представителей СМИ связаться с пресс-службой и получить информацию о распространении коронавируса в нашей стране закончились неудачей.

Мы решили выяснить, произошли какие-либо изменения в деятельности пресс-службы Министерства здравоохранения после того, как жертвами коронавируса стали более двухсот человек?

Оказалось, что дозвониться до Абубекирова не можем не только мы.

«Нас абсолютно не устраивает деятельность пресс-службы Министерства здравоохранения», — заявил # редактор газеты «Şərq» Аят Ахмед. По мнению редактора, в условиях распространения пандемии коронавируса медиа имеет право получать объективную информацию о происходящем.

«Эту информацию должна предоставлять пресс-служба Минздрава. Но вместо этого Парвиз Абубекиров предпочитает отмалчиваться.

А наши попытки связаться с ним оказываются тщетными. Он просто не берет не трубку», — заявил Аят Ахмед.

«Обязанностью главы пресс-службы является информирование общественности о всех важных событиях в государственной структуре. Глава пресс-службы также должен создать положительный образ организации, которую он представляет», — считает главный редактор сайта Mediapress.az Кенуль Айпара.

Как отметила главный редактор сайта, сегодня деятельность Министерства здравоохранения вызывает недовольство большей части общественности страны. «Во многом это происходит благодаря деятельности, или скорее бездеятельности Парвиза Абубекирова.

Глава пресс-службы Минздрава предоставляет информацию лишь 5-6 информационным порталам. Остальные СМИ он просто игнорирует», — заявила # Кенуль Айпара.

По мнению корреспондента газеты «Бизим йол» Ильхамы Расуловой, работа Парвиза Абубекирова на посту руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения вызывает недовольство большинства журналистов.

«Связаться с главой пресс-службы Минздрава и получить у него информацию практически невозможно. И это происходит в стране, в которой царит пандемия коронавируса. Парвиз Абубекиров предпочитает предоставлять информацию лишь нескольким «своим» порталам. Непонятно, как руководство Министерство здравоохранения терпит это», — сказала журналистка #.

Главный редактор сайта strateq.az Эльхан Шукюрлу был краток: «Меня не устраивает ни деятельность самого Министерства здравоохранения, ни деятельность его пресс-службы».