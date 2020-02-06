Что опаснее: коронавирус или молчание Парвиза Абубекирова?

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, как выяснилось впоследствии, возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

За короткое время данный вирус распространился на территории Таиланда, Южной Кореи, Японии и ряде других стран.

На днях в социальных сетях и в некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы в Азербайджане жертвами коронавируса стали 12 человек.

Чтобы выяснить, насколько данная информация соответствует действительности, мы попытались связаться с руководителем пресс- службы Минздрава Парвизом Абубекировым, но, увы, наши попытки оказались тщетными.

Не удалось дозвониться и на «горячую линию» Министерства здравоохранения.

Тогда мы обратились к заместителю директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиевой. Она опровергла информацию о том, что в Азербайджане жертвами коронавируса стали 12 человек.

«В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом», — заявила она #.

Главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев также опроверг информацию о случаях заражения в стране.

«Непонятно, откуда взята данная информация. В Азербайджане до сегодняшнего дня не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Все приезжающие из Китая сразу размещаются на 14 дней в больницы, где проходят медицинское обследование. Слава Богу, ни один из них не был заражен коронавирусом», — сказал # Джалал Исаев.

После распространения информации о масштабах эпидемии в Китае, заволновались все и общество и СМИ: насколько высока вероятность распространения этого вируса в Азербайджане и, главное, какие профилактические меры принимает Министерство здравоохранения, готовы ли ответственные службы к борьбе с корановирусом и т.д. Но получить хоть какую-то информацию, не удавалось. Принявший, видимо, обет молчания П. Абубекиров игнорировал звонки своих коллег.

Оказалось, что не только # пыталось связаться с пресс- службой министерства здравоохранения.

Как заявил шеф — редактор сайта «Ayna.az» Турал Агатлы он последний раз слышал голос Парвиза Абубекирова, когда тот работал ведущим на одном из телеканалов. «С назначением П. Абубекирова руководителем пресс — службы министерство здравоохранения превратилось в закрытую организацию.

После распространения коронавируса пресс- служба Минздрава была обязана обеспечивать общественность исчерпывающей информацией, способной предотвратить распространение паники. Но руководимая Парвизом Абубекировым пресс- служба предпочла молчание. И журналисты были вынуждены искать свои источники информации. А когда СМИ распространяли информацию, добытую из этих источников, Министерство здравоохранения обвинило их в предвзятости», — сказал Турал Агатлы.

«В пресс- службе хронически не отвечают на телефонные звонки. Министерство здравоохранения является органом ответственным за здоровье нации и именно пресс- служба Минздрава должна была довести до внимания общественности информацию относительно распространения коронавируса. Но вместо этого глава пресс- службы Парвиз Абубекиров предпочел просто отмолчаться, что и стало причиной распространения паники.

Максимум на что способно наше Министерство здравоохранения это выступить с комментариями о том, что принимаются все соответствующие меры, и нет причин для паники», — сказала # корреспондент сайта Minval Янина Мадатова.