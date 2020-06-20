Минздрав России: первая неделя испытаний вакцины от COVID-19 прошла штатно

Первая неделя клинических испытаний вакцины от коронавируса проходит в штатном режиме, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Глава Минздрава РФ уточнил, что о результатах испытаний сообщат отдельно.

Анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев отметил, что добровольцы, участвующие в испытаниях, находятся под постоянным медицинским наблюдением и чувствуют себя хорошо. В субботу у них должны взять очередные анализы для проверки иммунного ответа.

Чихляев рассказал, что иммунизация остальной части добровольцев будет проведена после получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины. Сейчас остальные участники исследований находятся на изоляции под наблюдением специалистов. Им предоставлено четырёхразовое питание, общение с родственниками организовано по видеосвязи.

Напомним, отечественная вакцина от коронавируса была разработана Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. До испытаний на добровольцах препарат был проверен на крупных и мелких животных. Глава центра Александр Гинцбург считает, что выпуск российской вакцины от COVID-19 может начаться уже осенью.

По данным Минздрава, в ходе клинических исследований планируется испытать две формы препарата. Вакцину в форме раствора для внутримышечного введения протестируют в военном госпитале имени Бурденко, препарат в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете (aif.ru)