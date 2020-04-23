Минздрав: «К вакцинации будут привлечены дети, которые ранее остались вне процесса»

Родителей детей, привлеченных к вакцинации в рамках «Недели иммунизации» с 20 по 26 апреля, следует приглашать в медучреждения поочередно.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в рамках «Недели иммунизации» к вакцинации будут привлечены дети, которые ранее остались вне процесса.

«Для этого дети должны быть приведены в медучреждения. Их родители вместе с ними должны прийти в медучреждения, предварительно получив разрешение по SMS. И лечебные заведения, создав необходимые условия в комнатах для вакцинации, должны приглашать родителей по телефону», — сказала Алиева.

По ее словам, ответственные работники должны связаться по телефону с родителями и узнать, есть ли у детей повышенная температура или наблюдаются ли симптомы других заболеваний. Если таковые имеются, их не следует приглашать в медучреждения.

Алиева посчитала важным привлечение к вакцинации полностью здоровых детей.

«Родители ребенка, приглашенного на вакцинацию, не должны контактировать с инфицированными коронавирусом. Если ребенок здоров, и его родители не контактировали с инфицированными, то их можно пригласить для вакцинации», — добавила Алиева.

Замдиректора центра подчеркнула, что во избежание массовости следует приглашать родителей в лечебные заведения поочередно.

«Число родителей, приглашенных с детьми на вакцинацию, в одно и то же время не должно превышать 10 человек. И родители должны приходить для прохождения процедуры только с одним ребенком», — добавила Алиева.