Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало правительству страны в воскресенье внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса, США, Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

«Комиссия министерства здравоохранения по классификации стран с опасностью заражения коронавирусом рекомендовала правительству Израиля объявить «красными» следующие страны: Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Они будут признаны «красными» с полуночи 22 декабря при условии утверждения комиссией Кнессета (парламента) по законодательству», — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что «это предложение обсуждалось сегодня на еженедельном заседании кабинета министров и будет вынесено позже на утверждение кабмина путем телефонного голосования после завершения формулировки постановления».