Минсвязи Азербайджана предупредило о кибератаках в соцсетях

Согласно информации, поступившей в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, азербайджанские пользователи соцсетей сталкиваются с массовыми кибератаками на их аккаунты, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно информации, чаще всего киберпреступники, воспользовавшись уведомлением «Забыли пароль?», отправляют ссылки по восстановлению пароля на мобильные номера пользователей и отслеживают их действия. Когда пользователи переходят по ссылке, пароль меняется и аккаунт взламывается.

Служба электронной безопасности призывает граждан быть особенно внимательными, серьезно относиться к безопасности своих учетных записей в социальных сетях и соблюдать следующие общие правила для их защиты:

— Не переходите по подозрительным ссылкам;

— Используйте надежные и уникальные пароли;

— Не делитесь уведомлениями о вашей учетной записи, приходящими на ваш мобильный номер или электронную почту;

— Используйте двухтактную аутентификацию;

— Будьте внимательны, когда вы предоставляете другим приложениям и сайтам доступ к своей учетной записи;

— Не забывайте об обновлениях;

— Электронная почта, относящаяся к вашей учетной записи, должна быть доступной, а мобильный номер – рабочим;

— Не забывайте выходить из своей учетной записи на общедоступных устройствах;

— Не принимайте дружбу от незнакомых вам людей;

— При выявлении подозрительных действий, связанных с вашей учетной записью, немедленно обновляйте свой пароль.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, воспользуйтесь поддержкой на сайте www.cert.az или обратитесь через электронную почту [email protected] в Службу электронной безопасности.