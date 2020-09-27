Минск заявляет о попытке подрыва государственного строя

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что Минск испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя, сообщает РИА Новости

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — сказал Макей.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.