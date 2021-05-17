Минск потребует признать геноцид белорусов в годы Второй мировой войны

Генеральная прокуратура Беларуси намерена начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава ведомства Андрей Швед. Его слова приводит «БелТА».

По словам Шведа, «достаточный объем доказательств» по данному вопросу будет предоставлен в международный трибунал в ближайшее время.

Белорусский генпрокурор также рассказал, что первые результаты развернутых в стране работ показывают, что количество жертв геноцида в годы ВОВ может оказаться больше зафиксированного в архивах.

«Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан <…> количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан», — отметил Швед.

Он также добавил, что генпрокуратура получила данные о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения. Кроме того, были получены сведения о еще живых нацистских преступниках, участвовавших в деятельности карательных батальонов. Минск намерен направить запрос о правовой помощи в страны, где они проживают.