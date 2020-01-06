Минск планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

Правительство и Нацбанк Белоруссии планируют внести изменения межправительственное соглашение с Москвой, которое предусматривает отказ от использования доллара во внутренних расчётах за российский газ между резидентами. Соответствующие постановление «О стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года» было опубликовано на сайте Совета министров.

В документе говорится о том, что такие меры повысят доверие к белорусскому рублю. Для этого предполагается рассмотреть вопроса о внесении изменений в соглашение между российским и белорусским правительствами, которые исключают «возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предлагал России продавать природный газ за российские рубли, однако, по его

словам, предложения белорусской стороны остаются без ответа.

Напомним, 31 декабря компания «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о контрактных объёмах поставок и транзите природного газа из России. По договору, они были продлены до 2021 года на уровне 2019 года по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров (kp.ru).