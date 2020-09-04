Минск опубликовал запись «разговора» Берлина и Варшавы о Навальном

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал аудиозапись предполагаемого разговора Берлина и Варшавы об отравлении российского блогера Алексея Навального.

На ней якобы представитель ФРГ заявил, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так уж и важно, поскольку «на войне все методы хороши».

На записи также слышно, как человек, которого называют представителем Варшавы, говорит, что нужно «утопить» российского президента Владимира Путина в проблемах России, которых «немало». Кроме того, он заявляет, что Путину необходимо отбить охоту «сунуть нос в дела» Беларуси.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа омские врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило о его отравлении веществами из группы «Новичок».