Минобразования Азербайджана о вакантных местах для учителей школ

На конкурс по смене места работы учителей средних школ на 2020-2021 учебный год будет вынесено 7 539 вакантных мест, сообщили в министерстве образования.

Из них 6 680 — в азербайджанском секторе, и больше всего их по предметам «музыка» (1421) и «изобразительное искусство» (788). Также по русскому языку — 694 вакантных места, по химии – 672, информатике – 487, английскому языку – 453, технологии – 318, математике – 309, биологии – 290, физкультуре – 287, физике – 275, азербайджанскому языку и литературе – 203, начальным классам – 167, географии – 157, французскому языку – 13, немецкому языку – 12 вакантных мест.

По русскому сектору больше всего вакантных мест выделено для учителей начальных классов (135). По информатике на конкурс вынесено 83 места, физкультуре – 66, музыке – 63, французскому языку – 9, немецкому языку – 26 и истории — 27 вакантных мест.

В бакинских школах по русскому сектору на конкурс представлено 299 вакантных мест по русскому сектору и 395 — по азербайджанскому сектору.

В Баку по азербайджанскому сектору вакантных мест — больше по русскому языку (91), физкультуре (60) и информатике (43), а по русскому сектору имеются 30 вакантных мест по физкультуре, 29 – по информатике, 28 – по начальным классам.