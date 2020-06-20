Минобороны России сообщило о состоянии добровольцев с вакциной от COVID-19

Все добровольцы, принимающие участие в разработке вакцины от COVID-19, чувствуют себя нормально. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Минобороны России.

«Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований», — заявил анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По его словам, после проведения исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев.

Отмечается, что с добровольцами ежедневно проводятся лабораторные и инструментальные исследования. 20 июня состоится очередная сдача анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины.

Как подчеркнул Чихляев, добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи.

«Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов», — добавил он.

17 июня в Минздраве рассказали «Известиям» подробности проведения клинических испытаний двух форм российской вакцины против COVID-19. Там отметили, что препараты были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (iz.ru)