Министерство обороны РФ призвало Великобританию провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер».

Oб этом говорится в заявлении ведомства.

«Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер» для недопущения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — говорится в сообщении.

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.