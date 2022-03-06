Минобороны РФ приказало уничтожать тела своих военных, погибших в Украине.

Соответствующий документ от 26 февраля, подписанный заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко, опубликовало Оперативное командование «Север».

В частности, в этом документе «для служебного пользования» Минобороны РФ требует с 1 марта года изъять у личного состава, воюющего в Украине, документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел военных РФ из Украины и обеспечить скрытый вывоз тел в ночное время к «пунктам постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле с присвоением номера», в том числе на территории Беларуси.

Кроме того, документ предусматривает, что в случае невозможности эвакуации тел необходимо «принять решение об их уничтожении на месте».

«Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам. В то время, как украинских погибших воинов провожают в последний путь как героев и чтят их память», — прокомментировали в командовании.