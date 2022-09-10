Российские войска перегруппированы из Балаклеи и Изюма на донецком направлении.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении.

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве.

Для этого в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию «ДНР».

При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск.

Тем временем, украинские СМИ сообщают о наступлении ВСУ в Луганской и Донецкой областях, освобождении населенных пунктов и городов, и бегостве российских войск.