Минобороны: Наш военнослужащий погиб в результате нарушения правил безопасности

«В некоторых СМИ распространилась информация о том, что военнослужащий Азербайджанской армии якобы погиб в результате взрыва мины в направлении Физулинского района».

Как сообщили в ответ на запрос в Министерстве обороны, наш военнослужащий Мусаев Сахман Гашам оглу, служивший в одной из воинских частей на территории Агдамского района, утром 27 февраля погиб не в результате взрыва мины, а по предварительной информации, из-за нарушения мер безопасности.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Еще раз обращаясь к представителям СМИ, просим их не предавать общественной огласке информацию, которая официально не подтверждена Министерством обороны».