Установлено, что военнослужащие сверхсрочной службы Азербайджанской армии – младший сержант Фараджев Санан Мухаммед оглу и солдат Байрамлы Юсиф Эльдар оглу, нарушив требования соответствующих приказов и распоряжений руководства Министерства обороны, во время службы пользовались смартфонами и распространили в своих профилях в соцсетях фото- и видеоматериалы, относящиеся к воинской службе.

Как сообщили в Министерстве обороны, младший сержант С.Фараджев и солдат Ю.Байрамлы уволены из рядов армии в связи со служебным несоответствием.