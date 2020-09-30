Минобороны Азербайджана обнародовало список уничтоженной военной техники противника

С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября противник понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, потери в сумме за этот период составили:

— до 200 танков и другой бронетехники;

— 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

— 30 средств ПВО;

— 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

— 5 складов боеприпасов;

— более 110 автомобильной техники;

— 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.