Минобороны Азербайджана обнародовало список уничтоженной военной техники противника

С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября противник понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту.
Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, потери в сумме за этот период составили:
— до 200 танков и другой бронетехники;
— 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
— 30 средств ПВО;
— 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
— 5 складов боеприпасов;
— более 110 автомобильной техники;
— 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.