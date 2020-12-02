Минобороны Азербайджана о сборе документов в связи с демобилизацией военнослужащих

С целью ускорения исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 1 декабря 2020 года «Об увольнении группы военнослужащих с военной службы по мобилизации» министерство обороны рекомендует гражданам осуществлять соответствующий сбор документов в нижеследующем порядке.

Как сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, документы (нотариально заверенные копии), связанные с демобилизацией, подтверждающие принадлежность военнослужащих к нижеуказанным категориям, представляются не в соответствующие воинские части азербайджанской армии, а в местные управления, отделы и отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Это следующие категории военнослужащих: имеющие трех и более детей; имеющие на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы; имеющие на иждивении несовершеннолетних братьев и сестер; являющиеся единственным сыном в семье; отцы или братья которых погибли или скончались в ходе боевых операций, а также при исполнении обязанностей по военной службе; получившие ранения в ходе боевых операций, а также признанные военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время; близкие родственники которых погибли в результате военных провокаций Республики Армения и обстрела ею территорий Азербайджанской Республики; получающие образование в форме дневного обучения в бакалавриате, магистратуре, докторантуре (адъюнктуре), основное (базовое высшее) медицинское образование и в резидентуре в учебных заведениях, прошедших аккредитацию и государственную регистрацию, получивших специальное разрешение (лицензию) для осуществления деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также в их филиалах, Национальной академии наук Азербайджана и других научных организациях, предусмотренных в «Списке высших учебных заведений и научных учреждений Азербайджана, в которых созданы докторантуры», утвержденном постановлением Кабинета министров Азербайджана от 14 декабря 2010 года номер 235.