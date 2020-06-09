Минобороны Азербайджана:» «Концепция» Давида Тонояна об армянской армии абсурдна»

Комментируя мысли министра обороны Армении Давида Тонояна «о концепции построения армии», в первую очередь следует отметить, что это популистский шаг, сделанный им для сохранения своего кресла на фоне освобождения в последние дни высокопоставленных военных Армении от занимаемых должностей. Подобное выступление министра обороны страны, чей внешний государственный долг превышает государственный бюджет, а экономика формируется за счет пожертвований извне и «марафонов», абсурдно.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Концепция» Давида Тонояна об армянской армии абсурдна. Так, озвученные им мысли практически невозможно реализовать в масштабах Армении. Этого не позволяет ни экономика Армении, ни военный потенциал.

Это слова министра обороны Армении, адресованные внутренней аудитории, ни что иное, как теоретические предположения, взятые из различных зарубежных военно-стратегических трудов.

В выступлении Давида Тонояна привлек внимание момент о размещении вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе, на линии соприкосновения войск, что еще раз подтверждает, что Армения является страной-оккупантом», — отметили в министерстве.