Минналогов Азербайджана ввело новые правила

Министерство налогов Азербайджана ввело определенные правила государственной регистрации юридических лиц с учетом соответствующих требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19), сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, рекомендуется направить по почте (почтовый индекс AZ1029) в Управление государственной регистрации юридических лиц Главного управления национальных доходов Министерства налогов по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 105.

При подаче документов обязательно следует указать контактный номер.

Государственная регистрация отечественных ООО может осуществляться в электронном порядке.

Контактный номер: (+99412) 403 88 84

| 2020-03-16T15:00:03+00:00 16 марта 2020, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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