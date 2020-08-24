Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом

Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Maariv.

По данным газеты, в воскресенье министр уведомила о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию подразделение, ответственное за безопасность израильского парламента. Как сообщает издание, в тот же день депутат Мики Леви попросил покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета двух депутатов от партии «Кахоль-Лаван», имевших в недавнее время контакт с инфицированной главой министерства репатриации и интеграции.

| 2020-08-24T03:11:27+04:00 24 августа 2020, 09:06|12345 (Пока оценок нет)
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