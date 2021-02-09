Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия

Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, но лишь в том случае, если страну «загонят в угол».

Как передает РИА Новости, об этом сказал министр в эфире телеканала IRIB TV2.

«Наша ядерная промышленность носит исключительно мирный характер. Верховный лидер Ирана в фетве (религиозное заключение, обязательное к исполнению — ред.) указал, что производство ядерного оружия противоречит исламским нормам, это — харам (под запретом). Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как не повела бы себя на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет», — сказал министр в эфире телеканала IRIB TV2.

Заключенный в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.