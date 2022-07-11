Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что, возможно, поставки газа по «Северному потоку-1» могут быть не возобновлены. Его слова приводит в понедельник агентство Reuters.

«Мы должны подготовиться к различным вариантам развития событий, связанных с газопроводом [«Северный поток-1″], включая возможность того, что поставки не начнутся снова», — процитировало агентство слова Сикелы.

В свою очередь, Хабек заявил, что Германия будет следить за возобновлением поставок и отметил, что республика осознает необходимость распределения газа между другими странами и окажет помощь с поставками. Он добавил, что подготовку необходимо проводить сейчас «в преддверии критического зимнего сезона».