Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск армии прибыли в пятницу в провинцию Хатай с целью инспекции войсковых частей на границе с Сирией, сообщает Агентство Анадолу.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождали начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакъюз.

Хулуси Акар и командующие родами войск провели встречи с руководством ряда военных частей в режиме видеоконференции.

Примечателен тот факт, что визит состоялся после заявлений представителей режима Асада, ставящих под угрозу территориальную целостность Турции.