Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью телекомпании CBS, что общий объем военной помощи, оказанной Украине от США, превысил $2 млрд, передает ТАСС.

За две последние недели США предоставили Киеву военную технику в размере более $300 млн, уточнил Остин. Он также напомнил о том, что президент США Джо Байден поручил выделить еще $800 млн на оказание оборонной помощи Украине.

Остин также указал, что с 2014 года на Украине находятся американские инструкторы и инструкторы из союзнических стран.

Со слов Байдена, пакет военной помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9000 противотанковых комплексов, 7000 единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов и беспилотники. Байден также заявил, что украинский кризис может стать «долгой и сложной битвой».