Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил с ним ситуацию в Украине, которая имеет тенденцию к «неконтролируемой» эскалации. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Обсуждена ситуация на (в — ред.) Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Шойгу «довел» до Лекорню «озабоченности» насчет возможных провокационных действий Киева с применением «грязной бомбы».