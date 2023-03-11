Иран лжет международному сообществу и своему народу. Хаос в Иране продолжается уже 6 месяцев.

Как сообщает #, об этом заявила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время выступления на очередном панельном заседании на тему «Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него» в рамках X Глобального Бакинского форума.

По ее словам, причина, по которой регион подвергается дестабилизации, — это действия Ирана.

«Все страны региона подвергаются угрозе со стороны Ирана. Иран — враг не только Израиля, но и всего мира», — сказала она.

Министр добавила, что мировое сообщество должно открыть глаза и увидеть происходящее в Иране — женщин которые протестуют, которых отравляют и которые борются за свои права.