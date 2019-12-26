Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — сказал Мнучин.

Он добавил, что «все хотят иметь на руках доллары», поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.