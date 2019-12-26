Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда «исчезли» полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить «исчезновение» печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.
«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — сказал Мнучин.
Он добавил, что «все хотят иметь на руках доллары», поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.