В Азербайджане будут подготовлены новые предложения по стимулированию труда школьных психологов

Министерство образования Азербайджана подготовит новые предложения для стимулирования труда психологов, прошедших диагностическое оценивание.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в декабре прошлого года в Азербайджане было проведено диагностическое оценивание около 2700 школьных психологов.

«Зарплата психологов и прошедших диагностическое оценивание учителей рассчитывается по-разному, согласно соответствующей тарифной таблице. В 2019 году, независимо от результатов диагностического оценивания, зарплата школьных психологов была увеличена почти вдвое», — сказал Байрамов.

Как отметил министр, исходя из результатов диагностического оценивания, министерство проведет соответствующие исследования и подготовит предложения с целью реорганизации психологических услуг в школах и стимулирования труда школьных психологов.(Trend)

| 2020-01-27T15:32:11+00:00 27 января 2020, 16:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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