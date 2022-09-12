Министерство науки и образования дало соответствующее поручение директорам школ, чтобы у школьников не требовали наличия новой школьной формы.

Об этом сообщили в министерстве.

Отмечается, что в 2022-2023 учебном году не имеется никакого принуждения в связи с внедрением новой школьной формы: «Учащиеся могут посещать школу в прошлогодней форме. В связи с этим директорам школ даны соответствующие поручения, чтобы у школьников не требовали школьную форму. Если у родителей будут какие-либо вопросы или проблемы в связи со школьной формой, могут обращаться в «кол-центр — 146-6» министерства науки и образования или «146-1″ – Управления образования города Баку».