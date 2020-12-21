Минировали армяне, погиб россиянин, виноваты азербайджанцы? — Аморализм в квадрате

Аморализм — вот главная характерная черта подавляющего большинства армянских СМИ. В очередной раз в этом можно убедиться, ознакомившись с высоко аморальным пасквилем на сайте издания «Лрагир». Там решили в свойственной армянским бумагомаракам манере прокомментировать новость о том, что офицер-сапер из состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе получил смертельное ранение во время разминирования.

Офицер погиб в четверг. Минобороны России сообщило о его гибели в пятницу вечером. Из заявления следует, что это произошло при разминировании дороги в районе города Шуша, который по соглашению от 9 ноября перешел под контроль Азербайджана. «Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — было сказано в сообщении.

Это первая жертва среди российских миротворцев. При этом, и до данного трагического инцидента имели место случаи гибели от взрыва мин. К примеру, 28 ноября четыре гражданина Азербайджана погибли при взрыве противотанковой мины в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района Азербайджана. Говоря конкретнее, на противотанковой мине подорвался автомобиль Toyota, погибли азербайджанские граждане Шакир и Фирудин Гаджиевы, Зульфюгар Гусейнов и Зибейда Адильзаде.

Ранее, 23 ноября, совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, Вооруженных сил Азербайджана, МЧС карабахских сепаратистов и Международного комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе. В итоге, в результате взрыва мины погиб офицер ВС Азербайджана, а офицер российских миротворческих сил и четыре представителя МЧС карабахских сепаратистов получили ранения.

Наконец, 14 ноября отечественные СМИ поведали о том, что двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе. Подорвавшиеся были братьями. В результате Ясин Ахмедов погиб, Асиф Ахмедов получил серьезные ранения. Как видим, уже имеется немало жертв и этот скорбный список, увы, скорее всего будет пополняться. Потому что армянские оккупанты заминировали все, что только было возможно.

И это не только поля. Интернет кишит видео, на которых азербайджанские солдаты, входящие в оставленные оккупантами дома, обнаруживают несработавшие взрывные устройства. Так армяне уходили с освобожденных из-под оккупации азербайджанских земель, создавая предпосылки для новых смертей. Они же, армянские оккупанты, виновны в смерти и ранении российских миротворцев. Потому, что это они закладывали мины и не передали российской стороне карты минных полей.

Но, что делает издание «Лрагир» в этой, на первый взгляд однозначной ситуации, когда им впору или помалкивать в трубочку или признать вину армянской стороны? Они пытаются свалить всю вину на Азербайджан! Который устами министра обороны нашей страны Закира Гасанова уже выразил соболезнования российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с гибелью российского миротворца, подорвавшегося на мине в районе Шуши.

«Как российские матери относятся к этому факту? Как вообще в России отнеслись к тому, что произошло за последние несколько месяцев в зоне карабахского конфликта? Если судить не по мнениям ангажированных экспертов и пиарщиков, а простых людей, то российское общество испытало за эти несколько месяцев стыд, большой стыд. Стыд от того, что на его глазах была осуществлена очередная расправа над армянским народом, и Россия не только не осудила Турцию, запретив только импорт помидоров, но и стала соучастником этого преступления»,- пишет автор издания «Лрагир».

О том, что вся вина априори лежит на армянской стороне, которая оккупировала 20% территорий Азербайджана и игнорировала резолюции ведущих международных организаций, в которых содержалось требование о выводе всех армянских вооруженных формирований с находящихся под оккупацией азербайджанских земель, этот бумагомарака не вспоминает. Он игнорирует и тот очевидный факт, что мины везде и всюду на освобожденных нашей армией территориях устанавливали армянские военнослужащие.

Они ведут себя аморально, умудрившись обвинить россиян в том, что они не осудили Азербайджан. За что? За то, что наша страна, устав от длившихся почти три десятка лет бесполезных переговоров, воспользовалась своим законным правом на восстановление территориальной целостности. Не допустить чего так призывали армяне, требовавшие от российских матерей отправлять своих детей в зону армяно-азербайджанской войны, что велась на всем миром признанных наших землях.

Это уже был аморализм. Особенно с учетом большого числа проживающих и даже шикующих в РФ молодых армян, что не сочли нужным идти воевать в Карабах. Теперь же мы видим аморализм в квадрате. Который доказывает, что никаких правильных выводов из итогов нынешней войны в РА, по большому счету, не сделали. Там предпочитают и дальше винить в собственных бедах и преступлениях кого угодно, только не самих себя.