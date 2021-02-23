Минфин США ввел санкции против двух генералов Мьянмы за разгон демонстраций

Власти США вводят санкции в отношении двух мьянманских генералов в связи с тем, что военные страны применяли силу при разгоне демонстраций. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер).

«Управление вводит санкции в отношении лиц, связанных с военным аппаратом, который несет ответственность за переворот в Мьянме. Министерство предпринимает данные действия в ответ на убийство мирных протестующих силами безопасности Мьянмы, — отмечается в тексте. — <…> Военные должны восстановить демократически избранное управление, иначе министерство без колебаний предпримет дальнейшие действия».

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Президент США Джо Байден объявил 10 февраля о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также о блокировке для них доступа к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд.(ТАСС)